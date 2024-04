Arbeiten in Düsseldorf-Mörsenbroich dauern noch Monate Bombenfund verzögert den Bau des Agon-Sportplatzes

Viele Jahre hat der Sportverein DJK Agon 08 an der Sankt-Franziskus-Straße auf den Bau eines Sportplatzes warten müssen. Anfang des Jahres sind endlich die Arbeiten gestartet - und ruhen schon seit mehreren Wochen wieder. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, ist der Grund der Fund einer Brandbombe. Diese wurde am 14. Februar auf einem schmalen Streifen am Rand des Sportplatz-Grundstücks bei Erdarbeiten im Zaunbereich gefunden. Die Bombe wurde noch am gleichen Tag durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entfernt.