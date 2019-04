Freizeitangebot für Kinder : Mehr Abenteuer auf dem Spielplatz erleben

Mörsenbroich Mit einem Fest wurde die neue Kletterburg auf dem Abenteuerspielplatz Mörsenbroich eröffnet. Auch samstags ist er nun offen.

In die haben die Mitarbeiter und Kinder, über die letzten 20 Monate hinweg, einen Großteil ihrer Energie gesteckt. Am Samstag konnte sie nun im Rahmen eines kleinen Ritterfests eröffnet werden und gleichzeitig wurde gefeiert, dass der Abenteuerspielplatz die nächsten Monate auch wieder am Samstag geöffnet hat.

Ein großer Torbogen, über dem der Name der Burg steht, ein begehbarer Weg am Inneren der Außenmauer entlang, ein hoher Burgfried mit einer Kletterwand und ein Innenhof, in dem gespielt werden kann oder wo auch mal Tische und Stühle ihren Platz finden, gehören zu der Kletter-Burg-Anlage. Die Idee und das Design sind dabei gemeinsam mit den Kindern entstanden“, erzählt Heiri Belkner, der seit nun 25 Jahren als Sozialpädagoge auf dem Abenteuerspielplatz arbeitet. Heute ist er der Leiter des Projekts und mit sichtbar viel Herzblut bei der Sache. Die Sozialpädagogen und Erzieher, die Teil der Einrichtung sind, arbeiten nach einem ganzheitlich pädagogischen Ansatz. Dabei werden die Kinder in alle Prozesse mit eingebunden, pflegen den Kaninchenstall, arbeiten mit an den Hochbeeten und bauen selbst an Hütten oder größeren Projekten wie der Spielburg mit. Insbesondere in die Baumaterialien muss allerdings auch viel Geld fließen. „Früher haben Firmen uns ihre Reste gebracht“, so Belkner, „Heute müssen wir das meiste selbst ankaufen.“ Finanziert wird dies über das Jugendamt Düsseldorf, denn die 43 Jahre alte Anlage ist ein Angebot der Stadt.