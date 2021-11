Martinszug in Xanten : Gelungene Premiere im Kurpark

Xanten Wegen der Corona-Pandemie achtete die Viktor-Schule Xanten darauf, dass keine größeren Menschenansammlungen entstehen. Für den Martinszug nahmen die Kinder dieses Mal eine andere Strecke und gingen in vier Gruppen.

Vor der Corona-Pandemie hatte der Martinszug auf dem Marktplatz begonnen und war von dort zum Archäologischen Park (APX) gezogen. Im Amphitheater war dann die Mantelteilung. Im vorigen Jahr war der Martinszug wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr sind solche Veranstaltungen wieder erlaubt. Wegen der Pandemie achteten die Organisatoren aber darauf, dass keine größeren Menschenansammlungen entstanden. So trafen sich die vier Jahrgänge der Grundschule an vier verschiedenen Stellen im Kurpark und zogen von dort aus getrennt durch die Wallanlagen. Die Eltern blieben jeweils an den Startpunkten und warteten dort. Die Kinder wurden von Lehrern, Spielmannszügen, Feuerwehr und Polizei begleitet. Die Mantelteilung war schon am Vormittag in der Schule aufgeführt worden. Die Kitas in der Stadt hatten eigene Veranstaltungen gemacht.