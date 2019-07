Sportliche Ferienfreizeit : Kinder lernen kicken wie die Profis

Mörsenbroich Unter dem Titel „Sport statt Straße“ können Kinder in den Sommerferien fünf Tage lang an einer Fußballschule teilnehmen.

Ein attraktives Ferienangebot für Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren bietet der Sportverein DJK Agon 08 bereits zum 14. Mal an. Unter dem Titel „Sport statt Straße“ können Jungen und Mädchen in den Sommerferien fünf Tage lang an einer Fußballschule unter der Leitung von lizensierten Trainern teilnehmen. „Nach wie vor sind wir die Einzigen, die kein Geld für die Teilnahme nehmen. Die Aktion wird ausschließlich über Spenden und Zuschüsse getragen“, sagt Vereinsvorsitzender Manfred Novacek.

Die Fußballschule startet in diesem Jahr am Montag, 5. August, und dauert bis Freitag, 9. August. Die Kinder werden in verschiedene Altersgruppen eingeteilt. Betreuungszeiten sind täglich von 11 bis 17 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Wer daran teilnehmen will, soll sich am Montag gegen 10.30 Uhr in Sportsachen auf der Sportanlage an der St.-Franziskus-Straße 139 einfinden. Die Erziehungsberechtigten müssen dann vor Ort eine Anmeldung ausfüllen. Weitere Infos stehen online unter www.djk-agom08.de.