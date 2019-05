Spaß für Mountainbiker : Rasante Sportler auf der Dirtstrecke

Mörsenbroich Das Jugendzentrum Ekkehardstraße richtete erstes Mountainbikerennen aus.

Kinder mit riesigen Helmen und in Schutzkleidung flitzen mit ihren Rädern die hügeligen Pisten des Dirtparks entlang, von der Seite angefeuert von den Eltern. Das erste Familienrennen im neuen Offroad-Park an der Opitzstraße in Mörsenbroich wurde am Samstag vom Jugendzentrum Ekkehardstraße ausgerichtet, das die Anlage betreibt. 26 Kinder konnten in verschiedenen Altersklassen ihre Fahrkünste im offenen Gelände messen. Der Park war erst im November eröffnet worden und ist seitdem beliebter Treffpunkt von Mountainbikefans aus Düsseldorf und Umgebung.