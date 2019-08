Freizeit in Düsseldorf : Fußballferien bei der DJK Agon

Mörsenbroich Zum 14. Mal hat der Verein mit Sponsoren das Programm auf die Beine gestellt.

Was André Weniger so begeistert, ist nicht nur die fachliche Qualität des Trainings, sondern vielmehr das ganze Drumherum. So ist die fünftägige Kickerschule an der St.-Franziskus-Straße für die Kids kostenfrei. Neben dem schweißtreibenden Kick auf dem Kunstrasenplatz stehen außerdem Ausflüge in den Aquazoo, ins Spieleparadies Bobbolandia in Grevenbroich und eine Schiffstour auf dem Rhein auf dem Programm. „Das kostet alles Geld, aber Agon schafft es, den Kids alles kostenfrei zu bieten. Damit können sich auch Familien, die sich so etwas eigentlich nicht leisten können, ihren Kindern etwas bieten“, schwärmt Weniger. „Und auf dem Agon-Platz herrscht so eine familiäre Herzlichkeit, das lohnt den Aufwand, aus Freiburg zu kommen.“