Neuer Weg für Düsseldorf Termin für Bürgerbeteiligung Grünzug Rath steht fest

Die Veranstaltung findet zwischen 16 und 19 Uhr in der Städtischen Grundschule, Wrangelstraße 40, statt. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Um eine Anmeldung wird bis 25. April gebeten per E-Mail unter rath-moersenbroich@duesseldorf.de. Wer Bedarf an einer Kinderbetreuung während der Veranstaltungszeit oder an einem Gebärdendolmetscher hat, kann das dort ebenfalls angeben.