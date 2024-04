Neue Wegeverbindung für Düsseldorf Ein schneller Weg in den Aaper Wald

Für die konkrete Planung hat die Stadt das Landschaftsarchitekturbüro „Die Planergruppe“ mit Sitz in Essen und Hannover beauftragt. Die Düsseldorfer Bürger können ihre Anliegen, Ideen und Vorschläge in das Projekt einbringen. Dazu veranstaltet die Stadt anlässlich des bundesweiten Tages der Städtebauförderung am Freitag, 3. Mai, eine Bürgerbeteiligung, an der auch Landschaftsarchitekten und Vertreter der Stadt teilnehmen werden. Weitere Informationen zu Termin und Ort will die Stadt in Kürze bekannt gegeben.