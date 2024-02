Fördergelder für Düsseldorfer Stadtteile Neue Anlaufstelle für Bürger in Rath und Mörsenbroich

Viele engagierte Einrichtungen und Bürger sowie die lokale Politik und die Stadtverwaltung haben sich in den letzten Jahren für eine zweite Förderphase in Rath/Mörsenbroich stark gemacht. Anfang des Jahres wurden zwei externe Büros beauftragt, um erste Projekte aus dem im Mai 2023 beschlossenen „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) Rath/Mörsenbroich – Mitten am Stadtrand“ umzusetzen.