Für 41 Millionen Euro : Neubau der Gesamtschule soll im Sommer fertig werden

Rektorin Rose Wecker hielt beim Richtfest eine kurze Ansprache. Bürgermeister Wolfgang Gebing (4. von rechts) und GSK-Chef Georg Hoymann (links daneben) hörten aufmerksam zu. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Neubau der Gesamtschule am Forstgarten schreitet mit großen Schritten voran. Zur geplanten Eröffnung im Sommer 2022 soll fast alles fertig sein. Auch der Kostenrahmen von 41 Millionen Euro wird wohl eingehalten.

Von Marc Cattelaens

988 Schüler und ein großes Kollegium dürfen sich auf eine schöne, neue Schule freuen: Am Neubau der Gesamtschule am Forstgarten wurde am Freitag das Richtfest gefeiert. Bereits im kommenden Sommer soll der Bau, zumindest zum allergrößten Teil, fertig sein. Elf Jahre nach ihrer Gründung wird die Gesamtschule dann wohl gebäudetechnisch die modernste Schule in Kleve sein.

Zum Richtfest hielt Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing eine kurze Rede. Er freue sich, dass die Arbeiten seit der Vergabe des Auftrags an einen Generalplaner im Sommer 2028 und dann dem Spatenstich am 30. Januar 2021 zügig vorangegangen seien. Nach der Fertigstellung des Rohbaus gehe es nun an den Innenausbau der Gebäude. Nach der geplanten Fertigstellung solle die Gesamtschule am Forstgarten sechszügig an den Start gehen, also sechs Eingangsklassen aufnehmen.

Der Leiter des Gebäudemanagement Stadt Kleve (GSK), Georg Hoymann, nannte im Gespräch mit unserer Redaktion das Datum 30. Juni 2022, zu dem der Bau weitestgehend fertiggestellt sein soll. „Dann kann der Unterricht zum Schuljahr 2022/23 beginnen“, sagte er. Nur die Arbeiten am Gebäudeteil 1, in dem die Unterstufe und die naturwissenschaftlichen Räume untergebracht werden sollen, werde wohl noch etwas länger dauern, so Hoymann. Auch der Kostenrahmen für den Bau, der sich im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen fast verdoppelt hatte, werde mit 41 Millionen Euro nach derzeitigem Stand eingehalten, kündigte der GSK-Chef an.

Schulleiterin Rose Wecker sagte in ihrer Ansprache zum Richtfest, dass sie sich besonders auf einige „Highlights“ in den neuen Schulgebäuden freue. Dazu zähle das „grüne Klassenzimmer“, das im Haus 1 wie ein Kleeblatt unter freiem Himmel angelegt werde. Im selben Gebäudeteil werden sich auch die naturwissenschaftlichen Räume – zwei für das Fach Physik, zwei für Chemie und zwei für Biologie, jeweils mit Freiarbeitsbereichen – befinden. Die Klassenräume seien nach ihrer Fertigstellung teilverglast, böten einen Blick auf die Freiarbeitsbereiche. Auch die neue Zweieinhalbfach-Sporthalle werde – obgleich ohne Tribüne – sicher ein Aushängeschild der Gesamtschule am Forstgarten werden.

GSK-Leiter Hoymann ist besonders von der künftigen Mensa begeistert. Der Raum, der bis jetzt nur eine leere Halle ist, wird sehr groß: Er umfasst knapp 600 Quadratmeter, ist 30 Meter lang, 18 Meter breit. In luftiger Höhe überbrücken Fischbauchträger aus Holz die großen Spannweiten. Mit ihren warmen Holztönen sollen sie auch eine gewisse Gemütlichkeit bringen. Die Mensa wird an den Stirnseiten großflächig verglast und soll 600 Schülern viel Raum für Begegnungen bieten.