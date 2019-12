Düsseldorf-Holthausen : Stadt startet Ausschreibung für Gut Niederheid

Bis April können sich Interessenten um den Erwerb der Anlage bewerben. Der Erhalt des therapeutischen Reiterhofs ist gewünscht.

„Die Kinder können hier in einem geschützten Rahmen ein pädagogisch-orientiertes Angebot wahrnehmen“, sagt Tschorn. Gerade schwer erziehbare Kinder motiviere der Kontakt mit den Tieren ungemein, sagt die Reitpädagogin. „Da herrscht eine wahnsinnige Nachfrage in Düsseldorf. So groß, dass die Pferde und ich schon an unsere Grenzen stoßen.“ Trotz des erfolgreichen Konzepts ist die Zukunft ihrer Reitschule ungewiss. Seit zwei Wochen wird der Hof im Besitz der Stadt zum Verkauf angeboten. Entweder direkt oder als Erbpacht mit einer Laufzeit von 50 Jahren plus Verlängerungsoption, der Preis unterliegt dem Wettbewerb, heißt es in der Ausschreibung. Dabei sei von städtischer Seite gewünscht, das Grundstück als Erholungs-Grünfläche und den therapeutischen Reiterhof in seiner jetzigen Nutzung zu erhalten. Eine Möglichkeit wäre, das bestehende Angebot beispielsweise durch einen Gastronomie-Bereich zu ergänzen. Platz genug wäre dafür allemal, denn die Hälfte der denkmalgeschützten Hofgebäude sind weitestgehend ungenutzt.