Holthausen : Hängepartie für Gutshof Niederheid

Holthausen Der Kinderbauernhof in Holthausen muss seit langem dringend saniert werden. Die Verhandlungen mit einem interessierten Investor dauern bereits mehr als zwei Jahre. Ob sie gelingen, ist offen.

Wie immer in den Sommerferien freuen sich zahlreiche Kinder darauf, die Ferien zusammen mit Tieren auf dem Gutshof Niederheid zu verbringen: 20 Pferde, zwei Kühe, drei Ziegen, Kaninchen, Hühner und ein Hund leben auf der denkmalgeschützten Anlage in Holthausen. Ein Team von Mini-Jobbern hilft im Stall und gibt Reitunterricht. Die komplette Organisation des Hofs und des Angebots an Förder- und Grundschulen stemmt Christina Tschorn seit Jahren allein. An den Wochenenden muss sie daher häufiger schließen. Zu groß ist die Belastung für sie. „Das war nie so geplant“, sagt die dreifache Mutter. Aber eine festangestellte Unterstützung kann die 35-jährige Sonderpädagogin nicht einstellen. Denn wie es auf dem Gutshof weitergeht, ist nach wie vor ungewiss.