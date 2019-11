Jugendfreizeiteinrichtung Kamper 17 : Fotoausstellung zu Auschwitz-Fahrt

Holthausen (RP) Die städtische Jugendfreizeiteinrichtung Kamper 17 hat im August mit 14 Teilnehmern eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz und Krakau organisiert. Sie stand unter dem Motto „Wer ein einziges Leben rettet, der rettet die ganze Welt“.

Die während der Fahrt gesammelten Eindrücke und Erfahrungen haben die jugendlichen Teilnehmer in einer Fotoausstellung zusammengestellt. Interessierte können sich diese bei der Eröffnung der Ausstellung am Sonntag, 1. Dezember, 15 Uhr, in der Jugendfreizeiteinrichtung Kamper 17, Kamperstraße 17, anschauen.