Neuer Parkraum in Düsseldorf geplant : Anwohner der Boschstraße sind enttäuscht

Holthausen Auf einer Grünfläche soll ein neuer, vermieteter Parkplatz entstehen. Die Anwohner wehren sich dagegen.

Die Anwohner der Boschstraße wollen verhindern, dass auf der Grünfläche zwischen den Häusern 99 und 101 vermieteter Parkraum entsteht. Eine Anfrage nach der Rechtmäßigkeit dieses Vorhabens des Eigentümers, der Wohnungsbaugesellschaft Viva West, stellten sie in der Bürgerfragestunde der zuständigen Bezirksvertretung (BV) 9. Auf Grund von krankheitsbedingtem Personalmangel konnte die Anfrage nicht pünktlich zur Sitzung am 10. Oktober beantwortet werden. Jetzt liegt die Stellungnahme der Verwaltung den Anwohnern jedoch schriftlich vor – und hat die Erwartungen der Betroffenen enttäuscht. Die Verwaltung verweist auf einen gültigen, aber nie umgesetzten Bebauungsplan von 1968, in dem die Fläche als Parkraum ausgewiesen ist. Es sei daher das Recht des Eigentümers, dort Garagen zu errichten, heißt es in der Stellungnahme der Stadt.