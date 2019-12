Koreanische Gemeinde Zukero : Ein koreanischer Weihnachtsmarkt

Zum ersten Mal veranstaltete die koreanische evangelische Zukero Gemeinde einen eigenen Weihnachtsmarkt. Koreanische Traditionen und westliche Weihnachtsbräuche verbanden sich hier zu einem erfrischend anderen Weihnachtserlebnis

„Last Christmas, I gave you my heart“ tönt es aus den Boxen des mit grünen Zweigen und Lichterketten geschmückten Pavillons. Menschen in dicken Jacken und mit Glühweinbechern in der Hand schlendern entspannt vorbei und sind in Gespräche vertieft. Eine Momentaufnahme, die man zur Weihnachtszeit so oder so ähnlich an vielen Ecken beobachten kann.