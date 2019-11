Düsseldorfs zweitgrößter Sportverein : Kleine Forscher bei den Sportfreunden

Die Kinder sollen motorisch lernen und dabei auch jede Menge Spaß an der Bewegung haben. Foto: Anne Orthen (ort)

Der SFD’75 bietet für Kinder im Alter zwischen drei und vier sowie fünf und sechs Jahren zwei besondere Bewegungskurse.

Seit September gehört der fünfjährige Arthur aus Urdenbach zu den „kleinen Sportforschern“ – so nämlich heißen Kids in zwei Bewegungskursen, die der SFD’75 für Kinder im Alter zwischen drei und vier sowie fünf und sechs Jahren jeweils mittwochs in der Dreifachhalle im Sportpark Niederheid anbietet. Das Interesse ist groß. „Wir haben einen Platz im Kursus erst über eine Warteliste bekommen“, verrät Arthurs Mama Simone, der vor allem das innovative Konzept zusagt, bei dem gleichaltrige Kids spielerisch ganz verschiedene Sportarten kennenlernen.