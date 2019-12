Neuer Lehrgang : Ausbildung für Musiker und Manager

Das Studieninstitut in Holthausen bildet zum Musikfachwirt aus. Der Kursus startet im April und ist in Deutschland einzigartig.

Um Musiker zu werden, reicht es nicht, Musik zu machen. Diese Erkenntnis dürfte bereits mehrere Hobby-Bands vom Schritt in die Professionalität abgehalten haben. Und sie bildet die Grundlage des neuen Ausbildungslehrgangs, den das im Reisholzer Hafen ansässige „Studieninstitut für Kommunikation“ in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt anbietet. „Wir wollen eine Qualifikation an der Schnittstelle zwischen Musik und Management schaffen“, sagt Geschäftsführer Michael Hosang. Musikfachwirt heißt der neue Lehrgang, der am 1. April 2020 starten wird.

Die Seminare an den Wochenenden werden in Düsseldorf in den Räumen des Studieninstituts sowie in München angeboten. Die Ausbildung zum Musikfachwirt ist in Deutschland einzigartig. „Es wird aber wahrscheinlich nicht bei uns als einzigem Anbieter bleiben“, vermutet der Geschäftsführer. Und das Studieninstitut hat den Musikfachwirt auch nicht erfunden: Eine andere Weiterbildungsagentur bot den Lehrgang bereits vor zehn Jahren an. „Diesen Anbieter gibt es jedoch nicht mehr“, erzählt Hosang. Eine Mitarbeiterin hatte sich jedoch stark gemacht für den Erhalt der Ausbildung. „Das war ihr Baby, und wir sind gern die Adoptiveltern geworden“, so der Geschäftsführer. Die ursprüngliche Heimat das Lehrgangs in Frankfurt erklärt auch den Anschluss an die dortige IHK.