Ausstellung im Capitol-Theater : Schüler stellen ihre Gefühle durch Kunst dar

Düsseldorf Die jungen Leute aus dem Marie-Curie-Gymnasium stellen ihre Werke erstmals im Capitol-Theater aus. Zu Ausstellung kann am Wochenend besucht werden.

Was beschäftigt Jugendliche? Über was denken sie nach, was bereitet ihnen Freude, was versetzt sie in Sorge? Diese Fragen werden jedes Jahr im Marie-Curie-Gymnasium in Gerresheim beantwortet. In zwei Kunstprojektkurse und zwei Leistungskursen arbeiten Schüler und Schülerinnen an einer künstlerischen Reflexion der Gegenwart. In diesem Jahr ist die Schlusspräsentation besonders. Die Kunstobjekte sind drei Tage lang im Foyer vom Capitol-Theater an der Erkrather Straße 30 ausgestellt und nicht, wie sonst üblich, im Gymnasium.