Unfall in Düsseldorf-Gerresheim : Lieferwagen stößt mit Bahn zusammen

Unfall in Düsseldorf-Gerresheim

Düsseldorf Am Dienstagmorgen ist in Düsseldorf-Gerresheim ein Lieferwagen mit einer U-Bahn zusammengestoßen. Die Bergische Landstraße musste für eine halbe Stunde gesperrt werden.

In Düsseldorf-Gerresheim hat am Dienstagmorgen ein Unfall zu Verkehrsbehinderungen geführt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stieß gegen neun Uhr an der Kreuzung Bergische Landstraße/Benderstraße ein Lieferwagen mit einer U-Bahn zusammen. Einem Polizeisprecher zufolge passierte der Unfall beim Abbiegen, der genaue Unfallvorgang wird allerdings noch ermittelt.