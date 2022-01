Silvesternacht in Düsseldorf : Unbekannte verwüsten Gräber auf Waldfriedhof

Düsseldorf Auf dem Gerresheimer Waldfriedhof haben Unbekannte in der Silvesternacht mehrere Gräber stark beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

(veke) Wegen eines Falls von Vandalismus in der Silvesternacht sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte haben in der Nacht zum neuen Jahr auf dem Gerresheimer Waldfriedhof insgesamt 24 Gräber zum Teil stark beschädigt, meldete die Polizei am Montag. Passanten hatten die Polizei am Neujahrsmorgen zu dem Friedhof an der Quadenhofstraße gerufen. Diese stellten vor Ort die Verwüstungen fest: Pflanzen waren aus der Erde gerissen, Kerzen, Kreuze und Grabschmuck umgestoßen.