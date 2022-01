Umweltschutz in Düsseldorf : Freiwillige sammeln am Pillebach eine Tonne Müll

Düsseldorf Das Projekt „Plastic Extinction“ hatte zur Aufräumaktion im Quellenbusch in Düsseldorf gerufen. Mehr als 50 Menschen, darunter einige Anwohner, kamen und halfen mit.

Was zu viel ist, ist zu viel: Das dachten sich Jenny und Ricarda Redeker. Sie wohnen mit Blick auf den Pillebach im Quellenbusch und können immer wieder sehen, wie Menschen teils mit Lieferwagen anfahren, um ihren Müll illegal zu entsorgen. „Sie halten, laden manchmal Waschmaschinen und Fernseher aus und verschwinden wieder“, sagt Ricarda Redeker und ärgert sich. Kurzerhand gründeten die beiden Frauen das Projekt „Plastic Extinction“ und räumten immer mal wieder den Unrat am Pillebach weg.

So kamen am Sonntag mehr als 50 Menschen am Pillebach zusammen und rückten dem Unrat zu Leibe. „Dass wir so viele werden, damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Blocksdorf. „Aber dass es nötig ist, sieht man schon in den ersten fünf Minuten.“