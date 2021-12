Aktion nach Weihnachten : Lebenshilfe sorgt für nachhaltiges Fest

REES Die Lebenshilfe Unterer Niederrhein sammelt an Weihnachten angefallene Kartononagen sowie Papier und verarbeitet sie weiter zu Packbeuteln – eine umweltfreundliche Alternative zu Luftpolsterfolie.

(RP) Ob Fernseher, Spielzeug oder Küchenhelfer – all diese Produkte benötigen eine Verpackung. An Weihnachten fällt dadurch allerhand Alt-Papier an. Nicht alles passt in die blaue Tonne. Hier bietet die Lebenshilfe Unterer Niederrhein nach den Feiertagen bis zum Jahresende einen ganz besonderen Service an. „Das Alt-Papier kann in der Woche nach Weihnachten an unserem Standort in der Empeler Straße abgegeben werden“, erklärt Frank Litzkow von der Lebenshilfe Unterer Niederrhein.