Abfallentsorgung : Rheurdter Müll wird „smart“

Rheurdt Firma Schönmackers übernimmt die Abfuhr der Restabfall- und Biotonnen. Die Abfalltonnen sollen im Laufe des Jahres 2022 mit einem Chip ausgestattet werden.

In Rheurdt gibt es zum neuen Jahr Änderungen für die Abfallentsorgung. Grund dafür ist die Neuausschreibung der Abfallentsorgung. Die Firma Schönmackers hat den Zuschlag erhalten und wird ab 2022 die Abfallentsorgung im Auftrag der Gemeinde Rheurdt durchführen. Bislang ist die Firma Schönmackers in Rheurdt bereits für Abfuhr der Papier- und Verpackungstonnen zuständig. Künftig kommt nun auch die Restabfall- und die Biotonne hinzu. Es kommt zu keinem Tonnenwechsel, da die Abfalltonnen übernommen werden können. Trotzdem kommt es zu Veränderungen: Der Rheurdter Müll wird jetzt „smart“. Innerhalb eines Jahres werden die Abfalltonnen – Restabfall-, Papier- und Biotonnen – mit einem Chip im Tonnenrand und einem Aufkleber an der Tonnenseite ausgestattet. Die Gemeinde Rheurdt kann den Bürgern dadurch einen deutlich besseren Service anbieten. Abfallbehälter der Haushalte und angeschlossener Gewerbebetriebe sind nun eindeutig einer Adresse oder einem Grundstück zugeordnet. Ihr Volumen ist in den digitalen Systemen hinterlegt. Jede Leerung wird mit Hilfe des Chips und am Müllfahrzeug installierten Lesegeräten sekundengenau protokolliert. Es kann nun auch genau nachvollziehen, ob und – wenn ja - wann eine Tonne geleert wurde. Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern können so präziser beantwortet werden. Personenbezogene Daten werden dabei nicht verarbeitet. Auch bei den Papiertonnen gibt es eine Änderung. In den meisten Regionen Deutschlands sind diese blau. Um auf Dauer eine Anpassung vorzunehmen, werden ab Januar bei Verlust oder Neuanmeldungen auch blaue Papiertonnen bzw. graue Tonnen mit blauem Deckel ausgeliefert.