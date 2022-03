Defizite im Verkehrsnetz : Bertastraße in schlechtem Zustand

Düsseldorf Ein Anwohner klagt über einen fehlenden Weg für Radfahrer und Fußgänger. Außerdem wuchern Hecken, es stehen Poller und Laternen im Weg und es gibt Schlaglöcher.

Schon seit seiner Kindheit wohnt Thomas Knieriem an einer Seitenstraße der Bertastraße. Sie beginnt an der Ecke Siedler- und Zamenhofweg im Süden, führt vorbei an einem Wohnviertel, an einem großen Kleingartenverein und endet an der Dreherstraße. Eigentlich eine beschauliche Gegend, aber das Verkehrsaufkommen über die Bertastraße habe sich in den vergangenen Jahren erheblich gesteigert, sagt Knieriem. „Morgens und nachmittags gehen und radeln sehr viele Kinder zu und von den Schulen an Lohbach- und Morsbachweg.“ Die Bertastraße bildet eine Gefahrenstrecke, weder hat sie einen gekennzeichneten Radweg noch ausreichend Platz für Fußgänger, beklagt der Anwohner.