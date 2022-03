Verkehr in Düsseldorf : Geh- und Radwege am Südring werden neu gebaut

Geh- und Radwege am Südring werden neu gebaut

Am Südring ist es für Fußgänger und Radfahrer gefährlich. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Die bestehenden Geh- und Radwege sind zu schmal und aufgrund von Wurzelanhebungen in einem schlechten Zustand. Sie sollen jetzt hinter die Platanenreihe verlegt werden.

Am Südring sollen zwischen Batterieweg und Völklinger Straße die gemeinsamen Geh- und Radwege auf mehr als 800 Metern neu gebaut werden, da sie nicht mehr dem Mindestmaß nach den gültigen Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen entsprechen. Die Baumaßnahme wurde jetzt im Beirat der Unteren Naturschutzbehörde vorgestellt.

Der Straßenoberbau der bestehenden Geh- und Radwege ist aufgrund von Wurzelanhebungen der angrenzenden Alleebäume zum Teil in einem schlechten Zustand. Die Furten über die Abfahrts- und Auffahrtsrampen des Südrings am Aderkirchweg werden aus Verkehrssicherheitsaspekten außerdem kritisch bewertet, da der Autoverkehr mit zum Teil hoher Geschwindigkeit den gemeinsamen Geh- und Radweg kreuzt. Die Baumaßnahme sieht daher eine Neuplanung der Geh- und Radwege vor. Da die Anzahl der Fußgänger dort erfahrungsgemäß eher gering ist, macht eine Trennung von Fuß- und Radweg am Südring aus Sicht der Verwaltung keinen Sinn.