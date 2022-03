Querungshilfe in Pfalzdorf : Bürger und Politik diskutieren an Klever Straße

Anwohner, Eltern und Politiker kamen ins Gespräch. Foto: Lena Jentjens

Goch-Pfalzdorf Eltern, Anwohner und Schulkinder trafen sich an der Klever Straße in Pfalzdorf mit Gocher Politikern zu einem Vor-Ort-Termin. Es geht um eine bessere Querungshilfe an der Bundesstraße.

(lukra) Vertreter von CDU, SPD, BFG und Grünen sind auf Einladung von Eltern und Anwohnern am Donnerstag zu einem Vor-Ort-Termin im Kreuzungsbereich Klever Straße/Waterkuhlstraße zusammengekommen. Auch Bürgermeister Ulrich Knickrehm war eingeladen – er kam zwar nicht, hat aber drei Schülerinnen aus der 2. Klasse ins Rathaus eingeladen. „Es sind viele Vertreter der Fraktionen im Rat der Stadt Goch gekommen“, sagt Dominik Huißmann. Unter anderem dabei waren Andreas Sprenger, Katharina Pleines und Johannes Verhoeven (alle CDU), Jutta Seven (SPD), Jérôme Vermaten und Georg Bornheim (BFG) sowie Anne Peters und Antje Engler-Janßen (Bündnis 90/Die Grünen), um sich vor Ort ein Bild zu machen.

Zum Hintergrund: Anwohner und Eltern werben seit langem für eine bessere Überquerung an der Klever Straße. Auch Politik und Verwaltung beschäftigt das Thema seit Jahren. Die Bürger haben eine eigene Verkehrszählung durchgeführt, die zu anderen Zahlen kommt als die Zählung, die von der Gemeinde in Auftrag gegeben worden war. Außerdem fragen sie sich, wann, wo und wie die neue Querungshilfe gebaut wird. Um sich die Situation vor Ort gemeinsam anzuschauen, luden sie nun zu einem Vor-Ort-Termin ein.

Bereits zuvor habe sich Wolfgang Jansen, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Vermögensbetriebe der Stadt Goch, gemeldet, sagt Huißmann. „Ihm habe ich meine Anregungen für eine Verbesserung der Verkehrssituation noch einmal dargelegt.“ Es gehe unter anderem auch um eine kleine städtische Grünfläche an der Ecke Wolterstraße/Lange Straße, die man seiner Meinung nach zu einem Fußweg Richtung Klever Straße umbauen könnte. Es gehe aber auch um die Ausleuchtung der neuen Querungshilfe sowie um den Parkplatz an der Klever Straße, der vollgeparkt die Sicht für Fußgänger, Fahrrad- und Autofahrer beeinträchtigt. „All diese Punkte habe ich den Vertretern der Parteien vorgetragen“, sagt Dominik Huißmann. Auch bei dem Treffen habe man wieder sehen können, wie viel Verkehr über die Klever Straße rollt – und was das für Kinder, aber auch ältere Menschen, die die Straße queren wollen, bedeute.