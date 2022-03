Amphibien-Wanderung in Grevenbroich : Kröten-Retter haben bereits 250 Tieren über die Straße geholfen

Zum Wandern mögen Erdkröten feuchtes und relativ warmes Wetter. Straßen sind für sie lebensgefährlich. Foto: Kandzorra, Christian

Wevelinghoven Erdkröten halten sich gern auf Straßen auf – allerdings bedrohen Autos ihr Leben. Helfer des Schneckenhauses retten die Tiere. Die Kröten landen in Eimern und Boxen, können dort aber spannende Begegnungen haben.

Wo viele Menschen auf Partnersuche inzwischen auf Datingapps umgestiegen sind, schauen sich Erdkröten noch gern auf der Straße um. Die Autos, die die Strecke der Krötenwanderung kreuzen, können den Tieren aber gefährlich werden. Daher hilft ein Team des Umweltzentrums Schneckenhaus den Kröten, sicher zu den Teichen zu kommen, in denen sie laichen.

An der K10 in Wevelinghoven stehen zu diesem Zweck 30 Zentimeter hohe Zäune. Davor sind Eimer und Boxen eingegraben, in die die Kröten fallen, die sich auf ihre Wanderung begeben haben. Fünf Bundesfreiwillige des Schneckenhauses tragen jeden Morgen die Kröten ans Ufer der Teiche der ehemaligen Zuckerfabrik. 250 haben sie bisher in diesem Jahr transportiert. Im vergangenen Jahr waren es 979.

„Kröten hüpfen zwar, können aber nicht wirklich springen“, sagt Ralf Dietrich, der das Umweltzentrum Schneckenhaus leitet. Der Zaun sei für die Tiere deshalb hoch genug. Die Straße wiederum sei für die Tiere sehr gefährlich. Nicht nur Autoreifen, auch Luftwirbel von Autos könnten die Tiere töten, sagt Dietrich. Dabei mögen die Kröten die Straße. Die sei oft warm. „Im Wald können die Kröten außerdem nicht so weit gucken. Auf der Straße haben sie aber einen guten Ausblick und können so nach einem Partner schauen“, erklärt der Leiter des Umweltzentrums. Wenn sie das Wasser erreichen, legen die Weibchen dort ihren Laich. Die Männchen befruchten diesen dann. Die Kröten würden eine Weile in den Teichen bleiben und dann nach und nach zurück in den Wald wandern. Diesen Weg müssten sie aber ohne menschliche Hilfe schaffen, so Dietrich.

Auch Grasfrösche, Grünfrösche und Teichmolche begeben sich auf eine Wanderung zu Gewässern. Allerdings sei deren Zahl an der K10 so gering, dass das Team des Schneckenhauses diese Tiere nicht zählt. Für Frösche sei der Zaun dabei auch nicht hoch genug, so Dietrich. Sie könnten darüber springen. Um die Amphibien zu schützen, wird außerdem ein Abschnitt am Tribünenweg nachts mit Schranken gesperrt. Da die Kröten dort aber selber die Straße überqueren, zählt dort niemand, wie viele Tiere wandern. Wie lange die Krötenwanderung noch dauere, sei wetterabhängig, sagt Dietrich. Die Kröten wanderten gern in warmen und feuchten Nächten. Wenn es zu kalt oder zu trocken sei, könne die Wanderung noch bis April dauern. Bis dahin tragen die Freiwilligen die Tiere zum Teich. Die Kröten treffen ihren Partner dann vielleicht in einem Eimer.

