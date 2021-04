Bürgeraktion : S-Bahnhof Eller Süd besser bewertet, aber nicht gut

Eller Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat viel in die Gestaltung des Haltepunkts Eller-Süd investiert. Ein kunstvolles Graffito erfreut die Reisenden. Trotzdem fiel die jüngste Bewertung anders aus als erwartet.

Bemängelt am Zustand des Bahnhofs werden bauliche Schäden, defekte Wetterschutzmöglichkeiten und ein recht hohes Maß an Verschmutzungen, teil der VRR mit. „Es kommt leider vor, dass mal ein Randalierer einen Mülleimer abtritt, so dass der Abfall herumliegt“, sagt Hagendorn. Der Zustand der Fahrgastinformationskästen und die Barrierefreiheit seien aber „hervorragend“, heißt es weiter, so dass das Gesamturteil eben „Zufriedenstellend“ lautet.