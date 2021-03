Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnen in Düsseldorf : Runder Tisch für die Kissinger Straße

Ende Januar protestierten die Anwohner der Kissinger Straße gegen die geplanten Mieterhöhungen. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Jetzt schaltet sich auch die Politik ein, die die angekündigte Mieterhöhung in den Häusern in Eller nicht einfach so hinnehmen will. Die SPD will Eigentümer, Erzbistum, Mieter und Politiker an einen Tisch bringen. Zuletzt hatten Anwohner öffentlich gegen das Vorhaben protestiert.