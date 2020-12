Solidarität : Fiftyfifty freut sich über zahlreiche Spenden

Eller/Unterbilk Viele Bürger zeigen zurzeit großes Engagement für die Obdachlosenorganisation in Eller. Gespendet werden Geld, Kleidung und Lebensmittel.

Zurzeit haben die Mitarbeitenden der Obdachlosenorganisation Fiftyfifty richtig viel zu tun. Denn so kurz vor Weihnachten geben viele Bürger ihre Spenden im Fiftyfifty-Büro in Eller an der Jägerstraße ab. „Die Unterstützung der Menschen macht uns großen Mut“, sagt Geschäftsführer Hubert Ostendorf.

Fiftyfifty selbst verkauft gespendete Kunstwerke, aber auch so kommen Geldspenden an. „Wenn ich so etwas erlebe, dann weiß ich, dass die Welt noch gut ist“, sagt Ostendorf, der am Freitag auch von Moritz Külgen besucht wurde. Der Inhaber einer Brownie-Bäckerei in Neuss und der Verkaufsstelle in Unterbilk brachte 300 Tüten mit je 200 Gramm Gebäck. „Wir spenden jedes Jahr an Hilfsorganisationen“, sagt Külgen. „Im Herbst haben wir in Düsseldorf ein Geschäft eröffnet, es läuft trotz Pandemie ganz gut. Nun wollen wir an Bedürftige etwas abgeben.“