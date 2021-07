Nach Ausfällen zwischen Remscheid und Wuppertal : S-Bahn 7 am Montag wieder im gewohnten Takt

Remscheid/Solingen Abellio kann ab Montag, 26. Juli, auf der Strecke zwischen Solingen und Wuppertal über Remscheid wieder sechs von neun Triebwagenzügen einsetzen. Maßnahmen gegen hohen Verschleiß an den Radsätzen der Züge wurden getroffen.

In den vergangenen Wochen führten Expertenteams von Abellio, DB Netz und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr als Aufgabenträger diverse Messungen und Untersuchungen von Fahrzeugen durch. Zudem wurde die Strecke unter anderem von einem speziellen Messzug sowie mit Kameras abgefahren. So wurde eine Stelle vor Solingen ausgemacht, an der es zu einem verstärkten Spahnabrieb an den Radsätzen der Züge kommt. Diese soll nun häufiger gefettet werden. Abellio will indes die Spurkränze der Radsätze im Rahmen der Instandhaltung verstärkt schmieren, um dem Verschleiß entgegenzuwirken.