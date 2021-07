Bahnhof in Kaarst-Büttgen : Schmierereien in frisch umgestalteter Unterführung

Schmierereien in frisch umgestalteter Unterführung

Bahnhof in Kaarst-Büttgen

Zwei Wochen hat die Neugestaltung in Anspruch genommen. Nun gibt es erste Verunstaltungen. Foto: jasi Foto: Simon Janßen

Büttgen Kurze Zeit nach der Neugestaltung der Unterführung am Bahnhof in Büttgen haben Unbekannte dort Wände beschmiert. Besonders unclever: Auch ein Instagram-Account wurde „verewigt“.

(jasi) Es ist eine Aktion, über die die Bürger in Büttgen nur den Kopf schütteln können. Erst vor kurzer Zeit ist die – zuvor nicht sonderlich ansehnliche – Unterführung am Bahnhof Büttgen neu gestaltet worden. Der aus Duisburg stammende Künstler „Mr. Graffiti“ verewigte dort Motive mit lokalem Bezug – unter anderem zur Radsportabteilung des VfR Büttgen oder der

Doch jetzt, kurze Zeit nach der Fertigstellung, haben Unbekannte die neu gestalteten Wände an verschiedenen Stellen beschmiert. „Oh Daddy“ oder Schriftzüge mit eindeutigem Drogenbezug sind dort zu erkennen. Besonders unclever: Sogar der Name eines Instagram-Accounts wurde auf die Wände geschmiert. Ob sich hinter dem Account eine der Personen verbirgt, die hinter der Verunstaltung der Unterführung stecken, ist allerdings nicht bekannt. Aus der St.-Sebastianus-Bruderschaft ist zu hören: „Es ist bedauerlich, dass es immer noch Menschen gibt, die keinen Respekt haben und nicht erkennen, welche Mühe hinter so einem Projekt steht.“ Auch bei Facebook echauffieren sich einige Nutzer.