Derendorf: Ghana trifft auf Kolumbien in Derendorf

Derendorf An der Barbarastraße feierte die katholische Kirche mit Nachbarn ein internationales Pfingstfest.

Es gibt wohl kaum ein besseres Bild für ein multikulturelles Miteinander: Ein Düsseldorfer mit Wurzeln in Kamerun singt in fast akzentfreiem Italienisch 'O sole mio'. "Als mich die italienische Gemeinde gefragt hat, ob ich das Lied übernehmen will, habe ich mich riesig darüber gefreut", erzählt der Sänger Lionel Tumchou freudestrahlend. Unmittelbar nach seinem Auftritt trauen sich am Sonntag in Derendorf auch einige der anwesenden Pfarrer an das KaraokeMikrofon. Die unterhaltsame Vorstellung ist Teil des Pfingstfestes, das die Katholische Kirche Derendorf Pempelfort am Pfingstsonntag veranstaltet. Auf der abgesperrten Barbarastraße können die Besucher eine kleine Weltreise unternehmen und das vor allem in kulinarischer Hinsicht.