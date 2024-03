Kostenlose Tour durch Düsseldorf Was „Greeter“ anders machen als klassische Stadtführer

Auch an Orten, an denen man normalerweise vorbeiläuft, hält die „Greeterin“ an, um ihren Stadtteil näherzubringen. So lasse sich etwa an der Architektur erkennen, dass besonders in der Nähe des Bahnhofs viele Häuser zerstört und neu errichtet wurden, identifizierbar seien diese neuen Häuser dadurch, dass sie mehr Fenster hätten. Eine Toilette habe es in den alten Häusern auf „halber Treppe“ gegeben, zum Baden oder Duschen sei man damals in die Münster-Therme gegangen. Auch an dieser führt der Spaziergang vorbei, ebenso an der Feuerwache und der Kreuzkirche.