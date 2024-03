Abwassersystem Düsseldorf hat große Schäden Neuer Kanal in der Gerhardstraße kostet 1,7 Millionen Euro

Die Kanalerneuerung wird in in gleicher Trasse in Steinzeug auf einer Länge von 343 Metern in offener Bauweise durchgeführt. Lediglich der Anschluss an den in der Johannstraße vorhandenen Kanal erfolgt auf insgesamt acht Metern in unterirdischer Stollenbauweise, um den laufenden Verkehr dort nicht zu behindern.