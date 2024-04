Im Düsseldorfer Sprinterwerk Projekt für Jugendliche hilft bei Berufswahl

An anderer Stelle wird gefragt, ob man gerne etwas repariert, sich lieber draußen als drinnen aufhält, gerne anderen hilft, gerne am Computer sitzt und „gamed“, also spielt. Das alles können Hinweise auf eine mögliche Berufsneigung sein, ebenso wie die Frage: Stylst du gerne? Auch eine kleine Theaterbühne gibt es. Denn die Schülerinnen und Schüler sollen in andere Rollen schlüpfen, als eine Art Training fürs Bewerbungsgespräch.