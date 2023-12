Für den Job nach Düsseldorf Junge Argentinierin lernt französische Spezialitäten im Rocaille

Seit August ist die 23-Jährige Teil des Teams der Patisserie im Rocaille, eine Mischung aus Café, Patisserie und Wein-Bar in Derendorf. Eigentlich war ihr Plan ein ganz anderer: Während ihres Studiums in Ernährungswissenschaften in Argentinien entschied sie sich eine Pause einzulegen und für ein Au-pair nach Deutschland zu kommen. „Ich hatte angefangen, Deutsch als Hobby zu lernen, und wollte die Sprache verbessern und üben.“ Doch nach dem Au-pair in Hamburg entschied sich Catalina, weiterhin in Deutschland zu bleiben und mit einer Organisation zu reisen und gleichzeitig zu arbeiten.