Brauchtum in Düsseldorf Neuer Baas für die Derendorfer Jonges

„Ich trete in große Fußstapfen“, sagte Piet Keusen nach der Wahl, „aber ich habe ein starkes Team an meiner Seite und hoffe auf die Unterstützung der Mitglieder. Ich bin sicher, wir werden die erfolgreiche Arbeit der Derendorfer Jonges gemeinsam fortsetzen können. Martin Meyer wünschen wir im April viel Erfolg!“ In den nächsten Monaten gibt es einige Gelegenheiten, die Derendorfer Jonges kennenzulernen. Am 13. April öffnet der Verein sein Archiv an der Schwerinstraße im Rahmen des Schwerinstraßenfests für die Öffentlichkeit. Am 20. Mai, dem Deutschen Mühlentag, wird die Buscher Mühle geöffnet, und am 31. August findet das Familienfest an der Buscher Mühle statt.