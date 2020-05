Start vor den Sommerferien : Baubeginn auf dem Gelände der SG Benrath-Hassels

Düsseldorf Seit Jahren warten die Sportler auf die Sanierung ihres Jugendspielfelds, dessen Kunstrasen im Hitzesommer 2018 ruiniert wurde. Doch der Zeitplan wurde immer wieder verschoben. Währenddessen gedieh vor allem das Unkraut.

Der Kunstrasen des Jugendspielfelds, dessen Gummigranulat in der Hitze des Sommers 2018 weich geworden und verklumpt war, wird erneuert. Noch vor der Sommerpause sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Das versicherte das Sportamt dem Verein. Die Kosten dafür betragen 60.000 Euro. Im Herbst, so stellvertretender Bezirksbürgermeister Udo Sklanik (SPD), soll der nächste Bauabschnitt starten. Auch das habe ihm, als Mitglied des Vorstands der SG, das Sportamt versichert. Gemeinsam mit Dirk Angerhausen, CDU-Fraktionschef der zuständigen Bezirksvertretung 9, macht sich Skalnik seit Jahren für die Renovierung der Anlage stark. Die Unbespielbarkeit ist schon seit Jahren bekannt. Aber passiert ist nichts, seit die damalige Flüchtlingsbeauftragte Miriam Koch im April 2016 versprochen hatte, dass die SG den Platz vollständig neu gemacht bekommt, sobald die dortige Flüchtlingsunterkunft abgebaut sei. Die Zelte sind seit knapp drei Jahren weg. Dabei hat die Sanierung des Ascheplatzes schon vorher als obere Priorität im Masterplan Sport gestanden. Seitdem gab es immer wieder Verwirrung über den Zeitplan der Sanierung. Nun also soll nach dem Sommerferien mit den Arbeiten begonnen werden – auf einem Platz, wo das Unkraut inzwischen meterhoch gewuchert ist. Im ersten Bauabschnitt soll das Großspielfeld inklusive Zäune, Weg und Beleuchtung, erfolgen. „Unmittelbar danach“, so heißt es, sollen die restlichen Flächen mit Laufbahn, Beachvolleyball- und Basketballfeld sowie Wegen und Platzflächen vor den Umkleidekabinen fertiggestellt werden.