Spurrillen auf Düsseldorfer Südring : „Um die nächste Sanierung kann sich mein Nachfolger kümmern“

Düsseldorf Am Wochenende hat die Stadt Düsseldorf Spurrillen auf dem Südring beseitigt. Es kam dementsprechend zu Verkehrsbehinderungen. Die gute Nachricht: Trotz des unbeständigen Wetters lagen die Arbeiten im Zeitplan.

Auf dem Südring und der Völklinger Straße in Düsseldorf-Bilk hatten sich im Lauf der Jahre deutliche Spurrillen gebildet. Diese wurden an diesem Wochenende (14. - 17. Mai 2021) beseitigt. Obwohl das Wetter nicht so ganz mitgespielt habe, werde man die Fahrbahnen am Montagmorgen um 5 Uhr wie geplant wieder freigeben, sagt Bernd Kentenich, Abteilungsleiter Straßenbau im Amt für Verkehrsmanagement.