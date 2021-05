Sitzung der Bezirksvertretung 9 : Über Spielstraßen-Antrag wird wohl erst im Juni entschieden

Düsseldorf Der Bürgerantrag, um die Mergelgasse in Wersten zur Spielstraße zu machen, steht noch nicht auf der Tagesordnung. Die Verwaltung hat noch Klärungsbedarf. Jetzt könnte der Antrag in der Juni-Sitzung behandelt werden.

Am Freitag, 7. Mai, tagt die Bezirksvertretung 9 (zuständig für die Stadtteile Wersten, Holthausen, Himmelgeist, Itter, Hassels, Reisholz, Benrath und Urdenbach) ab 16.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Koblenzer Straße. Die Sitzung ist öffentlich; es gelten die Corona-Hygienestandards, auch Zuschauer sind aufgefordert, vorab einen Corona-Schnelltest durchzuführen.

Bürgerantrag Mergelgasse Interessant ist vor allem ein Antrag, der sich auf der Tagesordnung nicht wiederfindet: der als Bürgerantrag formulierte Wunsch von Anliegern, dass die Mergelgasse in Wersten zu einer sogenannten Spielstraße wird. Der war eigentlich für die Mai-Sitzung als Tagesordnungspunkt vorgesehen. Mit einer Umwandlung in eine verkehrsberuhigte Zone würde das Tempo aller Verkehrsteilnehmer auf schnelle Schrittgeschwindigkeit gedrosselt werden. Hintergrund, dass der Antrag am Montag nicht auf der Tagesordnung stand, ist, dass die Bezirksverwaltungsstelle bis vergangenen Freitag keine Stellungnahme der Verwaltung bekommen hat.



Bauvoranfrage Süllenstraße 66-78 Der Eigentümer der zweigeschossigen Häuser in Hassels legt der Bezirksvertretung in einem ersten Schritt Pläne für die Aufstockung von zehn Mehrfamilienhäusern und die Neuerrichtung von Balkonanlagen vor. Durch den Umbau in so genannte Pultdächer werden die Gebäude dreigeschossig. Die geplanten Balkonanlagen sollen außerhalb der Baugrenzen und der Baulinien errichtet werden. Dafür sollen die Bezirksvertreter die Befreiung erteilen. In der Bauvoranfrage nicht erhalten ist der geplante Neubau von zwei Wohnhäusern in dem Wohngebiet.