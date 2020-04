Feuer in Benrather Mehrfamilienhaus : Feuerwehr muss Brand in Dachgeschosswohnung löschen

Drei Drehleitern hatte die Feuerwehr im Einsatz. Foto: Andrea Röhrig

Benrath Am Mittwoch gegen 13.40 Uhr meldete ein Zeuge der Feuerwehr den Brand einer Dachgeschosswohnung an der Benrather Schlossallee. Die rückte mit einem Großaufgebot an. Die Rheinbahn hat den Stadtbahnverkehr mit der U71 nach Benrath unterbrochen. Bis 17 Uhr soll es nach Angaben des Unternehmens zu Verspätungen kommen.

Für den Rheinbahnfahrer der Linie U71 ging am Mittwochnachmittag für lange Zeit gar nichts. Wegen eines Brandes in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Benrather Schlossallee war die Straße gesperrt. Seinen Doppelzug musste er vor dem Benrather Schloss für mehr als zwei Stunden stoppen.

Zwar hatten die 52 Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle, doch an die Brandnester im Dachstuhl kamen sie nicht so ohne Weiteres heran. Problem war, dass das Feuer auf der Rückseite des Hauses gewütet hatte. Per Drehleiter, die zum Einsatz kam, können erst dann die Brandnester gelöscht werden, nachdem die zwei Fuß-Trupps ein Loch in die Dachhaut geschnitten haben. Diese Arbeiten zogen sich aber hin, sodass der Verkehr der Stadtbahnen der Linie U71 für längere Zeit zwischen Holthausen und Benrath zum Erliegen kam. Bis 17 Uhr ist noch mit Verspätungen zu rechnen.