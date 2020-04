Verein Benrather Kulturkreis : Auch die Montagsprosa fällt aus

Karin Füllner vom Benrather Kulturkreis hatte auch wieder Bestsellerautor Jan Costin Wagner in die Montagsprosa eingeladen. Doch wegen Corona wird in diesem ersten Halbjahr daraus nichts. Foto: Andrea Röhrig

Die Veranstaltungsreihe Montagsprosa in der Benrather Bücherei fällt im ersten Halbjahr wegen Corona aus. Der Benrather Kulturkreis hofft jetzt darauf, dass er die Lesungen im Herbst wieder aufnehmen kann.

Die drei Veranstaltungen, die für das erste Halbjahr geplant waren, hatten, wie die Kunstausstellung des Vereins im März in der Orangerie das Oberthema Licht. Passend dazu hat Füllner die drei Autoren ausgesucht: Willi Achten: Die wir liebten (Piper), Eva Weissweiler: Das Echo Deiner Frage. Dora und Walter Benjamin (Hoffmann und Campe) und Jan Costin Wagner: Sommer bei Nacht (Kiepenheuer & Witsch). Statt nun von den Autoren etwas vorgelesen zu bekommen, rät Karin Füllner nun selber zum Buch zu greifen. Am besten natürlich im eigenen in einer Buchhandlung gekauften Exemplares. Das, so Füllner, unterstütze in dieser harten Zeit sowohl die Buchhandlungen als auch die Verfasser.