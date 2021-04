EMMERICH : Wirtschaftsprüfer schauen sich Greensill-Anlage an

Wirtschaftsprüfer schauen sich Greensill-Anlage an

Emmerich legte sechs Millionen Euro an und bangt nun um das Geld. Foto: Christian Hagemann

EMMERICH Emmerich bangt um sechs Millionen Euro. Und die Frage ist: Wie kam es dazu? Eine externe Kanzlei sichtet jetzt Material und spricht mit Verantwortlichen.

Eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft schaut sich aktuell das Vorgehen der Stadtverwaltung rund um die Geldanlage bei der Greensill Bank an. Das hat die Emmericher Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Bürgermeister Peter Hinze hatte diese Form der Aufarbeitung durch externe Prüfer zugesagt, um eine Bewertung des Falls von neutraler Seite sicherzustellen. Dies war von der Politik gefordert worden.

„Die Mitarbeiter der Kanzlei, die über zahlreiche Erfahrungen im kommunalen Bereich verfügt, haben bereits erste Gespräche mit Verantwortlichen im Rathaus geführt und Unterlagen gesichtet. Mit einem abschließenden Prüfbericht wird bis zu den Sommerferien gerechnet“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Hintergrund: Die Stadt Emmerich hat sechs Millionen Euro bei der Greensill Bank in Bremen angelegt, nachdem ihr das von einem Internet-Finanzvermittler empfohlen worden war.

Unterdessen hat Bürgermeister Peter Hinze mehrfach an Videokonferenzen mit anderen betroffenen Kommunen teilgenommen. 34 Kommunen bangen um ihr Geld.

In der Pressemitteilung der Stadt wird Bürgemeister Peter Hinze folgendermaßen zitiert: „Diese Form des direkten Austausches ist wichtig und keinesfalls selbstverständlich. Es zeigt sich auch immer mehr, dass es gerade für uns als relativ kleine Kommune wichtig sein wird, mit anderen als eine kommunale Einheit aufzutreten. Das wird unsere Position im Insolvenzverfahren stärken.“

Hinze habe, schreibt die Stadtverwaltung, den anderen Kommunen die Beteiligung der Stadt Emmerich an der gemeinsamen Initiative, zu der unter anderem auch ein gemeinsamer Rechtsbeistand für das Insolvenzverfahren zählt, zugesagt.

Als nächsten Schritt muss die Stadt jetzt offiziell ihre Forderungen an die Greensill-Bank in das Insolvenzverfahren einbringen. Das wird bis Mitte Mai erfolgen, so die Verwaltung.