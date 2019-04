Fußball : VfL Benrath weiter ohne Sieg

BENRATH Ergebnisse und Spielberichte der Süd-Teams vom Wochenende

Beim SSV Erkrath wähnte sich die SG Benrath-Hassels 80 Minuten lang auf der Siegesstraße. Die frühe Führung durch Melton Serville (8.), der eine Flanke von Kingsley Annointing aus zehn Metern einnetzte, hatte Torjäger Gürkan Gülten nach sehenswertem Alleingang zunächst ausbauen können (70.). Per Strafstoß fand der Tabellendreizehnte aber zurück ins Spiel (79., Borkowski). In der Nachspielzeit sorgte Freese per Drehschuss sogar für den 2:2-Auslgeich (90+). „Wir hatten den Gegner im Griff“, ärgerte sich SG-Coach Nermin Colo. „Wir haben es versäumt, den Sack zuzumachen.“

Wegen des bevorstehenden Bundesligaspiels zwischen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und Meisterschaftsanwärter Bayern München sind in den Amateurligen zahleiche Partien vorverlegt worden. Folgende Süd-Begegnungen sind betroffen: Bezirksligist VfL Benrath tritt am Samstag um 15 Uhr bei Sparta Bilk an. In der Kreisliga A empfängt der SV Wersten 04 schon am Freitag Rot Weiß Lintorf (19.45 Uhr). Am Samstag ist die SG Benrath-Hassels Gastgeber für TuSA 06 (16 Uhr). In der Kreisliga B reist die Reserve des VfL Benrath am Samstag zum TSV Eller 04 II (15 Uhr).