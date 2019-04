VfL Benrath : Kampfabstimmung um Vorsitz beim VfL Benrath

Benrath Der VfL Benrath hat am Donnerstagabend seinen neuen Vorstand gewählt. Dabei gab es um den Vorsitz eine Kampfabstimmung. Sebastian Linden gewann diese gegen Trainer Frank Stoffels.

Die Mitglieder des VfL Benrath haben auf ihrer Jahresversammlung in der VfL-Klause einen neuen Vorstand gewählt. Vorsitzender ist Sebastian Linden, der in der Führungsposition Felix Koch folgt. Koch war im September 2018 aus beruflichen Gründen zurückgetretenen. Als Stellvertreter und Kassenwart fungieren Walter Drewes und Hans Jürgen Watty. Den 93 stimmberechtigten Mitgliedern hatte sich mit Frank Stoffels der amtierende Fußballabteilungsleiter und Trainer der ersten Seniorenmannschaft als Gegenkandidat für den Chef-Posten zur Wahl gestellt. Auf Stoffels entfielen 40 Stimmen. Für Linden votierten 51 Mitglieder.

Der Wahl war eine engagierte Richtungs-Diskussion vorausgegangen, wie sich der Traditionsclub in den nächsten Jahren aufstellen und präsentieren will. Unter dem Motto „Zukunft trifft Tradition“ warb Stoffels für ein ehrgeiziges Konzept, welches vom Marketingexperten Simon Pascheit in einer zehnminütigen Powerpoint-Darbietung erläutert wurde und schwerpunktmäßig zum Ziel hat, Einnahmen für die Fußballseniorenabteilung zu steigern.