Wohnbebauung in Düsseldorf-Benrath : Wettbewerb für Regerstraße im zweiten Halbjahr

Benrath Seit Februar ist das Benrather Hallenbad geschlossen. Es wird auf dem benachbarten Freibadgelände neu gebaut. An der Regerstraße sollen neue Wohnungen entstehen.

Wahrscheinlich zu Beginn des zweiten Halbjahres soll der städtebauliche Wettbewerb für die neue Wohnbebauung an der Regerstraße starten. Im Februar hat das Hallenbad an der Regerstraße für immer geschlossen. Es soll abgerissen und auf dem benachbarten Freibadgelände neu gebaut werden. Das Gelände wird, so der Plan, von der Stadt zu Wohnzwecken vermarktet werden. Der Wettbewerb hat das Ziel, „einen sich in das Umfeld einfügenden Entwurf für eine qualitätsvolle Wohnbebauung zu finden“, heißt es in der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage eines Anwohners. Diese war am Freitag in der Einwohnerfragestunde vor der Sitzung der Bezirksvertretung gestellt worden.