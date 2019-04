Viele Besucher bewegt : Bewegender Vortrag zu Demenz und Trauma

Benrath Der bekannte Pädagoge Udo Baer sprach in seinem Vortrag lebendig und lehrreich über Demenz und Trauma.

Demenz ist ein Thema, das ältere Menschen bewegt, weil sie selbst betroffen sein könnten, und jüngere, weil sie sich um betagte Eltern und Großeltern sorgen. Gesellschaftlich ist es wegen der demografischen Entwicklung ohnehin relevant. Und so füllt Udo Baer mit seinem Vortrag zum Thema „Trauma und Demenz“ mühelos den Saal des Joachim-Neander-Hauses. Eingeladen dazu hatte am Wochenende das Zentrum plus Benrath. Der Pädagoge, Buchautor und promovierte Gesundheitswissenschaftler ist ein engagierter Fürsprecher für die Würde von Menschen.