Pädagogik: Grundschüler lernen den Umgang mit Konflikten

Benrath Der Verein Gewaltfrei Lernen gibt Kurse an der Schloss-Grundschule.

Drei Schritte, so bringt Sibylle Wanders den Schülern der Grundschule Schloss Benrath bei, sind zu beachten, wenn sie geärgert werden. Beim ersten Mal sollen sie sagen: „Hör auf damit!“, ruhig und selbstbewusst. Beim zweiten Mal heißt es: „Lass das, oder ich hole einen Erwachsenen“. Und wenn denn immer noch geschubst und geärgert wird, erst dann sollen sich die Kinder an eine Aufsichtsperson wenden.

Gewaltfrei Lernen heißt der Verein, mit dem Sibylle Wanders Kindern an insgesamt 500 Schulen spielerisch den richtigen Umgang mit Konflikten beibringt. Mit dabei sind alle Schulformen. „Meistens haben Gymnasiasten und Realschüler das Training nötiger als Grund- oder Hauptschüler“, sagt Sibylle Wanders. Denn vor allem an Hauptschulen gebe es in der Regel eine gute Struktur von Betreuung und Sozialarbeit. „So etwas könnten viele Gymnasien auch gebrachen“, so die Erfahrung der Trainerin. Zwar gäbe es dort nur selten Gewalt, Mobbing, auch im Internet, sei jedoch erschreckend häufig Alltag.