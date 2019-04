Benrather Rathausviertel : Annes Bioladen schließt Ende Mai

Benrath Die Konkurrenz im Biosegment sei durch Supermärkte und Discounter übermächtig geworden.

Langsam spricht es sich herum, dass Anne Küchmeister-Schmitz Ende Mai ihr Geschäft „Annes Bioladen“ schließen wird. Am Fenster hängt ein Zettel, und ihre Kunden hat sie inzwischen per E-Mail informiert. Es ist Nachmittag und ständig geht die Tür auf. „Wie traurig“, sagt die eine Kundin, die andere möchte am liebsten gegen die Schließung demonstrieren oder besser gesagt, gegen die Gründe für das Aus. Im Mai 2011 hatte die heute 56-Jährige den Laden an der Benrodestraße, in dem sie selbst einmal sieben Jahre als Angestellte gearbeitet hatte, übernommen und ihn in „Annes Bioladen“ umbenannt.